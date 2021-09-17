Biga'da çeltik hasadı yapıldı

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Ziraat Odası ile Biga Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen törenle çeltik hasadı gerçekleştirildi.

Törene; Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, Meclis Başkanı Taner Kömürcü, köy muhtarları ve üreticiler katıldı. Gümüşçay Beldesi çeltik üreticilerinden Mutlu Tutan´ın tarlasını ziyareti ile başlayan törende konuşan Tutan, 4 dönümlük tarlasında Keşan baldo cinsi çektik ektiğini söyledi.

Tutan,120 günlük sürede yetişen çeltikte bu yıl yüksek verim almayı beklediklerini kaydetti.

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