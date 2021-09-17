Çanakkale’de sahte jandarmayı gerçek dedektifler yakaladı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtarak yaşlı kadının altınlarını çalan şüpheli, çok geçmeden jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.

Olay,, 14 Temmuz Salı günü saat 12.00 sıralarında Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Hurma köyünde meydana geldi. A.Y. isimli kadının evine giden başka bir kadın, kendisini jandarma olarak tanıttı. Yaşlı kadının altınlarını incelemek için isteyen ve sonra geri vereceğini bildiren kadına 10 adet tam, 5 adet yarım, 3 adet çeyrek ve 5 adet de bilezik veren A.Y. çok geçmeden dolandırıldığını anlayınca Çan İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yapılan araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın F.A. isimli kadın olduğu tespit edildi. F.A.'nın almış olduğu altınlardan bir kısmını Çanakkale il merkezinde bir kuyumcuda bozdurduğu öğrenilerek, bozdurulan altınlar kuyumcudan alınıp mağdur A.Y. isimli yaşlı kadına teslim edildi.

Kendisini jandarma olarak tanıtan F.A. isimli kadın da jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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