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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Çavuş belgeselinin Biga galası yapıldı

İHA

Mehmet Çavuş belgeselinin Biga galası yapıldı

Çanakkale Savaşlarında kahramanlık destanı yazan Mehmet Çavuş’un hayatını anlatan belgeselin galası Biga ilçesine yapıldı.
Biga Belediyesi tarafından hazırlanan, yönetmen ve yapımcı Gökhan Tarkan Karaman, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, senarist Cem Fakir ile belgesel danışmanı Ömer Arslan ve büyük bir ekip tarafından tamamlanan "Çanakkale Fedakârı Bigalı Mehmet Çavuş" belgeselinin galası Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Galaya Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, Mehmet Çavuş’u canlandıran oyuncu Orhan Kılıç, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak SMA hastası Ahmet Alp için hazırlanan video izletildi. Katılımcıların telefonlarından bağış yapmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi. Yapımcı Gökhan Tarkan Karaman, “Bu kıymetli vatan toprağını arkasında bırakmayan, siperin ardı vatan deyip siperi bir yürek ve kürekle savunan Bigalı Mehmet Çavuş’un torunlarının burada olması benim için büyük bir onurdur. Bana bu fırsatı verip daima inanan, arkamızda duran Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan, Tarihi Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir, Çanakkale Valiliğimize, Gestaş’a ve Aykar İnşaat’a teşekkür ederim. Çünkü biz yapımlarımızda böyle bir yola çıktığımızda gerçekten maddî ve manevi desteği ihtiyacı duyuyoruz. Ülkemizde belgesel akla geldiğinde dizilere ve sinemaya göre biraz daha az kitleyi barındırıyoruz. Ömer hocamız Mehmet Çavuş’umuzun izini çok titizlikle sürdü. Mehmetçik’in isim babasının Mehmet Çavuş olduğunu gördük. Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamız da bunu teyit etti. Herkese minnettarım” dedi.
Çanakkale kahramanlarını unutturmayacaklarını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Türk milletinin tarih yolculuğunda abideleşmiş şahsiyetler vardır. Vatanın ve milletin geleceği için görevi düştüğü anda hiç bir adım geri atmadan, vazife aşkıyla vatan, millet ve kutsal değerlere olan bağlılığıyla ölüme giden ve bu uğurda canını ortaya koyan büyük insanlar vardır. İşte Türk milletinin bu tarih yolculuğunda abideleşmiş bir şahsiyet olarak Türk milletinin gönlünde müstesna yeri almış kişilerden biri de Bigalı Mehmet Çavuş’tur. Tabii ki bu milletin bu toprakları yurt yapma, vatan yapma mücadelesinde birçok şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Hala da devam ediyor ve biliyoruz ki bu topraklarda var olmanın en büyük amaçlarından bir tanesi güçlü olmak bir ve beraber olmak ve görev düştüğü anda da hiçbir zaman çekinmeden vazifeye atılmaktır. Mehmet Çavuş’ta zorlu şartlar altında vazifeye koşuyor. Çanakkale’de destan yazıyor. Atatürk tarafından bizzat ödüllendirilmesi için yazı yazılıyor ve dönemin Genelkurmay Başkanı tarafından da göğsüne madalya takılıyor. Bigalı Mehmet Çavuş Derneğimizi, Bahçeli köyü halkını ve belgesele sahiplenen Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan’a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çanakkale kahramanlarımızı unutmadığımızı ve çok sevdiğimizi bu çalışmalarla ortaya koyacağız” diye konuştu.
Mehmet Çavuş’un örnek hayatını gelecek nesillere anlatmanın vatanî bir görev olduğunu söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise “Türk tarihinin parlak zafer sayfalarından birisi olan Çanakkale Kara ve Deniz Muharebelerinde düşmanın son teknoloji savaş araçlarına karşı canla başla bir mücadele verildi. Çanakkale destanı, bir milletin değerleriyle ve inancıyla tüm imkansızlıklara rağmen vatan için çarpan yüreğiyle yazıldı. İşte bu tarih sahnesinde Mehmetçiğin İsim Babası Bigalı Mehmet Çavuşumuz da silah arkadaşlarıyla birlikte düşman askerine karşı omuz omuza çarpışarak Seddülbahir Kalesi’nde eşine az rastlanır bir ölüm kalım mücadelesi verdi. Savaş yıllarında olsun sonrasında olsun kahramanımızın yaşamı ise büyük bir yokluk, zorluk ve fedakarlık içinde geçti. Atatürk’ün gümüş saat ve tabaka ile ödüllendirdiği, Enver Paşa'nın imtiyaz madalyası taktığı kahramanımız, “Bir yürek bir de kürek yeter’ diyerek, istihkam küreği ve taşla düşmanı püskürttü. Çarpışmada yaralanıp tedavisinin ardından hava değişimi için gittiği köyünde, “Arkadaşlarım cephede savaşırken ben burada yatamam” diyecek kadar fedakar; savaştan sonra kendisine teklif edilen maddi yardımlara, “Ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım” diyecek kadar da vatansever ve adanmış bir ruhtur. Bu örnek hayatı gelecek nesillere anlatmanın ve her Bigalının hatırlamasının görevi olduğuna inandık. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur anlayışıyla bizler geçmişimizi unutmayacak ve unutturmayacağız dedik. Mehmet Çavuş'umuzun bu kahramanlığını ve örnek hayatını gelecek nesillere aktarmak, günümüzde onu daha iyi anlamak ve anlatmak için Biga Belediyesi olarak çalışmalar başlattık. Bugün bu belgesel ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından belgeselin gösterimi yapıldı. Hediye ve çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. Davetliler, program sonunda Mehmet Çavuş’u canlandıran ünlü oyuncu Orhan Kılıç ile fotoğraf çektirdi. Biga Belediyesi tarafından basımı gerçekleşen ve galada davetlilere hediye edilen Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş kitabı da yazar Ömer Arslan tarafından imzalandı.

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