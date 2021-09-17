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AK Parti'li Turan: Hiç kimse bu topraklarda Mevlana´yı o hale düşüremez

DHA

AK Parti'li Turan: Hiç kimse bu topraklarda Mevlana´yı o hale düşüremez


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, sağlık tesisinin açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, İzmir'de 'semazen' temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteri üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Turan, "Muhalefet başka, ihanet başka. Hiç kimse bu topraklarda 'PYD komşumuz olsun' diyemez. Hiç kimse bu topraklarda Mevlana'yı o hale düşüremez" dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılış törenlerine katıldı. Törene Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. 
'ŞEHİTLER DİYARINDAN ONLARI LANETLİYORUM' 
Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, "Bugün Adnan Menderes başbakanımızın, hemşehrimiz Çanakkale milletvekilimiz Fatin Rüştü Zorlu bakanımızın, Hasan Polatkan bakanımızın idam edilişlerinin 60'ıncı yıl dönümü. Bu ülkede maalesef sudan sebeplerle 'Allah'tan milletimize, devletimize ebedi saadetler diliyorum' diyen, idam edilirken bile bunu söyleyen aziz insanların maalesef idam edildiğini gördük. Tekrar üç kıymetli bakanımıza, başbakanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkede darbelere karşı duran kim varsa saygıyla selamlıyorum. Darbelere göz kırpan, darbecilerin cezalarını hafifleten onlara da naif ifadelerle destek olan kim varsa Gelibolu'dan, şehitler diyarından onları lanetliyorum" dedi.
'BU ÜLKEYE ARTİSTLİK YAPMAYALIM'
Savunma sanayisinde Türk mühendislerin katkısına dikkat çeken AK Parti'li Turan, "Geçen hafta 2 bin yıllık hatta çok daha eski, Türk ordusunun en güçlü silahı 'Akıncı´yı teslim ettik ve envantere girdi. Şu 2 bin yıllık ordunun içinde 'Akıncı' kadar kıymetli bir silah olmadı şimdiye kadar ve bu Türk yapımı arkadaşlar, bizim gençlerimiz yaptı. Maalesef bu gururumuzu Diyanet İşleri Başkanı'mızın yaptığı bir dua kadar konuşamadık bile. Bu vahim bir durum. İş yapıyoruz, üretiyoruz ve heyecan duyuyoruz; dön dolaş, 'Diyanet İşleri Başkanı o duayı yaptı, bunu yaptı'. Arkadaşlar, bu ülkeye artistlik yapmayalım" diye konuştu. 
'MUHALEFET BAŞKA, İHANET BAŞKA'
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, 'Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin gala gecesinde 'semazen' temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteri üzerinden muhalefeti de eleştiren Turan, şunları söyledi: 
"Muhalefet baş tacı; eleştirsin, sitem etsin ama Mevlana Hazretleri'nin hatırasını 7 asırdan beri bu topraklarda çarçur etmeye hiç kimsenin haddi de yoktur, yetkisi de yoktur. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Muhalefet başka, ihanet başka. Hiç kimse bu topraklarda 'PYD komşumuz olsun' diyemez. Hiç kimse bu topraklarda Mevlana´yı o hale düşüremez. Bu topraklarda doğal gaz bulununca hep beraber seviniriz. 'Akıncı' olunca hep beraber seviniriz. Türkiye´miz büyüyünce hep beraber sevinebiliriz. Hepimiz için bu konular kıymetli ve değerli." 
'SALI GÜNÜ KÖPRÜMÜZDEN YÜRÜYEREK, KARŞIDAN KARŞIYA GEÇECEĞİZ'
1915 Çanakkale Köprüsü'nün uluslararası proje olduğunu belirten AK Parti'li Turan, "Artık uluslararası, büyük projelerle gündeme gelmeye başladık. Köprümüzün artık son tabliyeleri konuluyor. 87 tabliyemiz vardı. Son birkaç tabliyemiz kaldı. 1 ay içinde Gelibolu'muzu tekrar Anadolu'ya bağlayan ülke olacağız. Tarihte Türkler ilk bu topraklarda Avrupa ve Anadolu ilişkisi kurdu. Tekrar kuracağız. Gelibolu'muzdan davul zurnayla beraber karşıya yürüyerek geçeceğiz. İnşallah birkaç gün sonra bakanımız Adil Karaismailoğlu bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçecekler. Hamdolsun, salı günü köprümüzden yürüyerek karşıdan karşıya geçeceğiz" dedi. 
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu gezdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-09-17 17:05:18

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