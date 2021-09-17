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Çanakkale açılarında 58 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Çanakkale açılarında 58 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında yelkenli tekne içerisinde 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale Boğazı açıklarında 16 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen yelkenli tekne durdurularak kontrol edildi. Tekne içerisinde yapılan aramada 58 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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