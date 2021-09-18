Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı; kadının çocuğu ile kaçışı kamerada

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Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, akaryakıt istasyonundan yakıt alındıktan sonra çalıştırılmak istenen otomobilin motor bölümünde patlama oldu. Alev alan otomobildeki sürücü ile arka koltukta oturan kadının kucağındaki çocukla panik içinde araçtan kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkaleİzmir yolundaki olay, dün saat 20.30 sıralarında, meydana geldi. Otomobil sürücüsü, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Sürücü yakıt aldıktan sonra tekrar aracına binip, ayrılmak istedi. Yakıt pompalarının önünde park halindeki otomobil çalıştırıldığı anda, motor bölümünde patlama oldu ve araç alev aldı. Sürücü ile arka koltukta oturan kadın kucağındaki çocukla beraber panik içinde araçtan inip, uzaklaştı. Otomobilin alev aldığını gören benzin istasyonunda görevli 2 kişi, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Sürücü ile kadının kucağındaki çocukla panik içinde araçtan kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-09-18 12:53:48



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