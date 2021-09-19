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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga’ya kapalı yüzme havuzu açıldı

İHA

Biga’ya kapalı yüzme havuzu açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine, belediye tarafından Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu açıldı.
Biga Belediyesi’nin Şirintepe Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi’nin bulunduğu bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yapımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun açılış töreni 18 Eylül Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü gününde yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törene; AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Çanakkale ve Biga protokolü, STK başkan ve temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Biga’nın büyük bir ihtiyacını giderdiklerini ve havuzun ilçeye çok yakıştığını söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan törende yaptığı konuşmada, “Çanakkale’nin giriş kapısı, Gönüllerin şehri Biga’mızda yüzme bilmeyen kalmayacak anlayışıyla çıktığımız yolda çok şükür şehrimiz tarihi bir günü yaşıyor. Biga’mızın bir hayali olan büyüyen, gelişen çocuklarımızla gençlerimizle birlikte 20 bini bulan öğrenci sayımızla büyük bir ihtiyaç olan kapalı yüzme havuzunu kazandırmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’muzun ilk müjdesini Biga Gençlik Merkezi’mizin açılış programına katılan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan almış ve Bigalılar olarak çok heyecanlanmıştık. Bu vesileyle ayrıca eserimizin ilçemize yapılmasında çok büyük emekleri olan kıymetli Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ile değerli Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Kısa bir bilgi verecek olursak, tesisimiz yaklaşık 5 milyon TL maliyetle 1260 metrekare alana inşa edilmiş olup, 5 kulvardan oluşmakta ve yaz kış kullanılabilir durumda olacaktır. İnşallah yılın her günü 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek, yüzme bilmeyen kalmayacak, hem sağlık için hem spor için yüzülecek havuzumuzda binlerce milli sporcumuz yetişecek. Tüm bunlarla birlikte eserimizin ismini de çok anlamlı buluyoruz. Belediyemiz meclisinde canlı yayında aldığımız meclis kararımızla havuzumuzun ismi Milli şairimiz, Biga mebusumuz, Bayramiç’li hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy oldu. Projemizin tamamlanmasında emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Eserimiz Biga’mıza, günümüze ve gelecek neslimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Biga’da tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Bugün Biga’mız için çok kıymetli bir an. Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünde kıymetli bir açılıştayız. Belediyemiz yaklaşık bir haftadır çok güzel kurtuluş etkinliklerine imza atıyor. Kurtuluş vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Biga’mızın her ne kadar Karabiga hattında sahili olsa da merkezi açısından baktığımızda sahili yok. Her geldiğimizde Belediye başkanımız haklı olarak ısrarla, takip ederek Biga’mıza mutlaka bir yüzme havuzuna ihtiyacı var dedi. Yarı olimpik, bu güzel havuzu ilçemize kazandırma imkanı bulduk. Kayıtlar devam ediyor ve 1 Ekim itibariyle inşallah ilk kulacımızı burada atacağız. Şimdiden Biga’mıza hayırlı uğurlu olsun. Havuzumuz 5 milyonu aşan bütçesi, iki metre derinliği, kafeteryası ve yerden ısıtmasıyla örnek bir tesis oldu. İnşallah Biga’mızda yüzme bilmeyen gencimiz kalmayacak. Yüzmenin insan ve ruh sağlığına çok önemli bir katkısı var. Bizler Çanakkale’miz olduğu gibi her ilçesinin sporla iddiasının üst seviyede olmasını ümit ediyoruz. Çalışınca, samimi niyetle ortaya çıkınca işlerin bir bir olduğunu bir kez daha gördük. İlk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimiz tekrar hayırlı olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun açılış kurdelesini protokol ve çocuklar kesti. Açılışın ardından havuz gezilip, antrenörlerden bilgi alındı.

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