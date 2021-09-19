Çanakkale'de gazilerden mesaj: 19 Eylül gurur ve şeref günüdür



Nedim BAYHAN/CANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 19 Eylül Gaziler Günü'nün 100'üncü yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan, konuşmasında "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür" dedi.

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende Deniz Yarbay Anıl Yeşilyuva günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan da konuşmasında "19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazi' ve 'Mareşal' unvanı ile taçlandırıldığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül; Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan Muharip Gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini, üniter yapısını, toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucuları ve 15 Temmuz' da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Nedim BAYHAN

2021-09-19 12:56:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.