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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan Devlet Hastanesi yeni hizmet binası hasta kabulüne başladı

İHA

Çan Devlet Hastanesi yeni hizmet binası hasta kabulüne başladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çan Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının hasta kabulüne başladığını söyledi.
“Çanakkale’mizdeki kamu kurumlarını yenilemeye, sağlık hizmetinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diyen Turan, “Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Sağlık yatırımlarımızın faydası hiç kuşkusuz salgın döneminde daha net görüldü.” şeklinde konuştu. Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Dün itibarıyla Çan Devlet Hastanemizin yeni hizmet binası, hasta kabulüne başladı. Hastane, 6 kattan oluşan 100 yataklı binada arttırılabilir kapasite ile 144 yataklı olacak şekilde sağlık hizmeti verilebilecek. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan yatırımın kapalı alanı 23 bin metrekare. Çan’ımıza, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”
Çan Devlet Hastanesi, 34 adet poliklinik odası, 4 ameliyat salonu, 12 yoğun bakım yatağı, 18 yatak kapasiteli hemodiyaliz ünitesi, 20 Box‘lı fizik tedavi ünitesi, 12 tane müşahede yatağı vb. birçok bölüme sahip, röntgen, tomografi, diş röntgen gibi görüntüleme tetkiklerinin yapılacağı gibi modern, donanımlı bir hastane. Ayrıca binada kapalı, yarı açık ve açık olmak üzere 200 araç kapasiteli 3 tane otopark mevcut.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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