Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz



Burak GEZENMustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE, (DHA)1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolunda yürüyerek, Asya'dan Avrupa kıtasına geçeceği program öncesi konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Montajlanan tabliye blokları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü büyük oranda tamamlanıyor. Sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajı kaldı. Artık 'asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kedi yolunda yürüyerek, Asya'dan Avrupa kıtasına geçeceği program öncesinde, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki'deki şantiye alanına helikopterle geldi. Şekerkaya mevkindeki şantiye alanında köprü yetkililerinden basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda brifing alan Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ve daire müdürleri eşlik etti.

'GERİ SAYIM BAŞLADI'

Brifingin ardından şantiye sahasında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım alanındaki en önemli prestij projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü´ndeki yapım çalışmalarını 'kedi yolu' diye tabir ettikleri çalışma platformuna çıkarak, yerinde inceleyeceklerini söyledi. Montajlanan tabliye blokları ile artık köprünün büyük oranda tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajı kaldı. Artık 'asırların hayali' için geri sayım başladı diyebiliriz. Çalışma platformuna çıkmadan önce kısaca projemiz ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü, 101 km uzunluğu ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alıyor. 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770´er metre yan açıklıklar ile beraber 3 bin 563 metre uzunluğundadır. 2 bin 23 metrelik orta açıklık, Cumhuriyet´imizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize ediyor ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri, Çanakkale Deniz Zaferi´nin kazanıldığı 18 Mart 1915´i işaret edecektir. İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Tamamlanınca dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kısaca 1915 Çanakkale Köprümüz 'en'lerin projesi olarak Çanakkale Boğazı´na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından bir olacak. 2x3 trafik şeritli köprümüzün tabliyesi, 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Asma Köprü Kule Temelleri Asya tarafında -45 metre, Avrupa tarafında ise -37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturmuştur. 1915 Çanakkale´de; kuru havuz ve ıslak havuzda kesonimalatları, plint ve bağ kirişi imalatları, ankraj blokları, kule montajı, ana kablo montajı, tabliye montajı ve üst yapı çalışmaları gibi yapım tekniği açısından birçok önemli imalat kalemi yer alıyor. Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmakta. Bölgedeki yüksek rüzgâr hızları dikkate alınarak tasarlanan köprümüz gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgâr etkilerine karşı stabilitesi test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır. Köprümüzün kule temelleri, olası büyük depremlere karşı çelik kazıklarla güçlendirilmiş ve zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçilmiştir. Görevli şirket tarafından yapım bedeline 2,332 milyar euro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon TL harcama yapılmıştır."

'OTOYOL YAPIM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmaları yapıldı. Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için güney kulede 165 adet, kuzey kulede ise 203 adet olmak üzere toplam 368 adet 2,5 m çapındaki çelik kazık çakıldı. Ana kablo imalatları tamamlanarak, 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 5 Şubat 2021 tarihinde montaj çalışmalarına başlanılarak, montaj, ön sıkıştırma ve nihai sıkıştırma çalışmaları ile askı kelepçeleri ve düşey askı halatlarının montaj çalışmaları tamamlandı. Tabliye panel ve blok imalatları yapıldı. Montajları tamamlanan 66 adet mega blok, 21 adet single blok, Gölcük Çimtaş Tesisleri´nden Gelibolu kuru havuz bölgesindeki tabliye stok sahasına intikal ettirildi. Bugüne kadar orta açıklıkta 38 adet, yan açıklıklarda 32 adet olmak üzere toplamda 70 adet tabliye blokunun montajı bitirildi. İtme-sürme yöntemi ile inşa edilen 680 metre uzunluğundaki Asya yaklaşım viyadüğü ile 365 metre uzunluğundaki Avrupa yaklaşım viyadüğü tamamlandı. Konuşmamın başında da belirttiğim üzere, tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü´nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Tabi 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da otoyol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 39 üst geçit, 40 alt geçit, 227 menfez ve 4 kavşak tamamladık. 1 köprü, 4 üst geçit, 1 kutu menfez, 8 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi ve 2 bakım işletme merkezinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 809 adet iş makinesi ve 7/24 çalışma esasıyla başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda projemizin, 18 Mart 2022´de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz."

'HER YIL TOPLAM 737 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her zaman dile getiriyorum, yollar, akarsular gibi geçtiği her yere can verir. Yapılan her yeni yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktadır. Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini tam otoyol ağı ile birbirine bağladık. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nün de dâhil olduğu toplam 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu´nu trafiğe açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu´nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu tam anlamıyla sağlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Artık uzun kuyruklar nedeniyle dur-kalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak diyebiliriz. Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyol Projesi, özellikle Ege, İç Anadolu´nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz ile Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul´a önemli bir alternatif olacaktır. Otoyolun Balıkesir civarında İstanbul-İzmir Otoyolu´na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişmeye önayak olacak."

'TÜRKİYE´NİN KALKINMASINA CİDDİ FAYDALAR SAĞLAYACAK'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu da sağlayacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Kısacası projemiz, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece Boğaz´ın iki yakasını değil, bölgedeki ve bölge ile bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacaktır. Teknolojik görkemi ile tüm dünyanın gözünü diktiği köprümüzü inşa ederken, tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan; emniyetli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz. Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem bölgesinin hem de Türkiye´nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak. Projemizin ivme kazandıracağı sanayi, ticaret, tarım ve hizmet sektörleri ile halkımız kazanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir. Sözlerime son verirken bizim için çok önemli bir hususa daha değinmek istiyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide; destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu inşa çalışmalarını başarıyla yürüten, projeyi bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."

KURTULMUŞ: TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK GÜCÜNÜ ÇOK DAHA İLERİ GÖTÜRECEK

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise tarihi bir gün yaşadıklarını, köprünün Türkiye'nin iftihar projelerinden biri olduğunu söyledi. Köprünün hizmete girmesinden sonra Türkiye ekonomisine büyük katkı yapacağını kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi Avrupa ve Asya ile birleştirerek Türkiye'nin zaten var olan jeopolitik gücünü çok daha ileriye götürecektir. Gerçekten büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışıldı. Geçen seneki çalışmaları da hatırlıyorum, bu yaz içinde hız artırılarak artık 1-2 tabya kaldı, onlar da tamamlandıktan sonra köprünün ayakları sağlamlaşmış olacak. Bir teknoloji harikası olarak bu köprü buraya kadar geldi. Özellikle yüksekliğinde 18 Mart'ı işaret eden, aynı şekilde kulelerin üstünde aziz şehitlerimizin hatırasına yapılan abideleriyle birlikte şehitlerimizin ruhunu aziz eden bir köprü olarak ortaya çıkıyor. Boğazın öteki tarafında Çanakkale Şehitleri Abidesi var, buradaki 1915 Köprüsü de ecdadımıza karşı şehitlerimize karşı bir saygının destansı bir abidesi olarak burada yükseliyor."

Türklerin Avrupa'ya geçişinin ilk gerçekleştirdiği yerlerden birinin de köprünün yakınları olduğunu aktaran Numan Kurtulmuş, köprünün bu anlamda da sembolik özelliğinin bulunduğunu kaydetti. Kurtulmuş, "Türkiye'nin yakın gelecek tarihindeki en önemli günlerinden birine şahitlik ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu tören aslında sonraki nesillere aktarılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a millet adına şükranlarını sunduğunu dile getiren AK Parti'li Kurtulmuş, Erdoğan'ın projeyi gün gün takip ettiğini ve vaktinden önce açılmasını sağlayacak liderlik ortaya koyduğunu söyledi. Projeyle tüm vatandaşların iftihar edebileceğini kaydeden Kurtulmuş, emeği geçenlere teşekkür ederek, en kısa zamanda kazasız tamamlanmasını temenni ettiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-09-21 14:34:00



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