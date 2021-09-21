Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz (2)

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ASYA'DAN AVRUPA'YA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiye alanında yaptığı basın açıklamasının ardından beraberinde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve protokol üyeleriyle Asya'dan Avrupa kıtasına geçmek için yürüyüşe başladı. Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu üzerinde 4 bin 608 metre yürüyerek, Lapseki'den Gelibolu yakasına geçecek.Burak GEZENMustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-09-21 14:41:04



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