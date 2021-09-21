Çan’da kurtuluş kutlamaları başladı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kurtuluş günü kutlamaları başladı.
Üç gün sürecek faaliyetler kurtuluş günü koşusu ile başladı. Küçük kızküçük erkek, yıldız kızyıldız erkek ve genç kızgenç erkek kategorilerinde yarışan öğrenciler petrol istasyonu önünden emniyet binası önüne kadar koştular. Dereceye giren öğrenciler 23 Eylül Perşembe günü ödüllerini alacak. Kurtuluş koşusunun ardından yehir meydanında bulunan sanat galerisinde ‘Mazideki Çan’ fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Geleneksel el emeği sanatları sergisi, seramik ürünleri standı, tarım ve hayvan ürünleri stantları kuruldu. Stantlar 3 gün ziyarete açık olacak. Programa Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Belediye meclis üyeleri, STK ve siyasî parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.