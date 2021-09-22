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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan Belediyesi okçuluk sahası açıldı

İHA

Çan Belediyesi okçuluk sahası açıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde okçuluk eğitim sahası açıldı.
Çan Termik Gençlik Spor Kulübü işbirliği ve Çan Belediyesi desteği ile projelendirilen okçuluk eğitim sahası düzenlenen törenle açıldı. Açılışa katılan Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, sahanın tüm sporculara hayırlı olmasını dileyerek, sporculara başarılar diledi. Çan Belediyesi olarak 1000 metrekarelik alan tahsis ettiklerini belirten Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Biz Çan’ın okçulukta merkez olmasını istiyoruz. Şubat ayından itibaren bu saha için 18 Mart Termik Santrali ile birlikte çalışıyoruz. 1000 metre karelik bu alanı tahsis ettik. 1100 metrekarelik bir yeşil alana sahip sahamız var. 7/24 hizmet verebilecek aydınlatma sistemine ve aynı anda 12 sporcunun atış yapabileceği güvenlikli bir sahamız var. Çan halkımıza ve tüm sporculara hayırlı olsun” dedi.
Sahanın yapım aşaması hakkında bilgi veren 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürü ve Çan Termik Gençlik ve Spor kulübü başkanı Uğur Akçal, “2012 yılında kurulan Çan Termik Gençlik ve Spor kulübü derneği çatısı altında kurulan Okçuluk branşıyla kulübümüz geçen süre zarfında ilçemizde 300’ün üzerinde lisanslı sporcu yetiştirmiş, bu sporcular ile 2014 yılından günümüze ulusal müsabakalarda ilçemizi temsil ederek Türkiye şampiyonluğu, Çanakkale il birincilikleri ve Türkiye şampiyonalarında da defalarca ilk 50 içinde yer alarak başarılarını tescillemişlerdir. 2021 yılına gelindiğinde 20 adet profesyonel sporcunun yanı sıra 86 lisanslı sporcu ile faaliyetimize devam ediyoruz. Kulübümüz 10 18 yaş aralığı grubuna önem vererek eğitimlere hız vermiş, gerekli malzeme ve ekipman desteği ile de yaklaşık 100 sporcunun aynı anda eğitim almasına olanak sağlayan bir büyüklüğe ulaştı. Bu değerler ile ülkemizde sayılı kulüpler arasında Çan Termik Spor Kulübünün yer alması sağlanmıştır. Açık hava müsabakaları için antrenman ve eğitim alanında bir saha ihtiyacımız oluşmuştu, bu durumu paylaştığımız Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün işbirliği ve desteği ile içinde bulunduğumuz alan projelendirilerek ortak çalışmamız ile tüm sporcularımızın hizmetine sunuldu. Bu bölgede kendi alanında tek olan bu saha bir çok yeni sporcunun yetişmesine olana sağlayacak ve mevcut sporcularımızın da başarılarına katkı sağlayacaktır” diyerek Çan halkının bu spora sempatisinin artmasını hedeflediklerini söyledi.
Düzenlenen tören protokolün atış yapmasıyla ve sporcuların gösterisi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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