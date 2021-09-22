Rus denizaltısı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kocaeli'de bahçesinde yetiştirdiği cevizleri kendi toplayan "Halit dede" örnek oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait 'Stary Oskol' adlı Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltısı, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra denizaltı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerlerin olduğu görülen denizaltının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-09-22 16:20:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.