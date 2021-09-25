Gelibolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

DHA

Gelibolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı


Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü kavşağında meydana geldi. Gelibolu istikametine seyir halinde olan Melih Özsoy'un kullandığı 35 KB 1096 plakalı otomobil ile sahil yolundan ana yola çıkan Ece Kocaman yönetimindeki 34 JD 5115 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Ece Kocaman, Gelibolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin, aracın kapısını makas ile kesmesinin ardından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Ece Kocaman ile diğer sürücü Melih Özsoy ve aynı araçta bulunan 2 arkadaşı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2021-09-24 23:57:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rekortmen dalgıçtan 6 kiloluk sinarit avı
YEREL HABERLER Rekortmen dalgıçtan 6 kiloluk sinarit avı
Çanakkale’de yasa dışı avcılığa 8 bin lira ceza
YEREL HABERLER Çanakkale’de yasa dışı avcılığa 8 bin lira ceza
Çan Belediyesi yağlı pehlivan güreşlerini Fatih Atlı kazandı
YEREL HABERLER Çan Belediyesi yağlı pehlivan güreşlerini Fatih Atlı ...
Çan’ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Çan’ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Çanakkale’deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 245 bin oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 245 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.