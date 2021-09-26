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Evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürüldü

DHA

Evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürüldü


Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, Ali Ayran (49), evinin balkonunda oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan Ali Ayran, dün akşam bir yakınının düğününe katılıp gece saatlerinde evine döndü. Daha sonra evinin balkonunda oturan Ayran'a, yoldan geçen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Ayran'ın Küçükkuyu Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Ayran'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ
2021-09-26 12:12:16

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