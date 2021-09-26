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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu Maratonu 6'ncı kez koşuldu

DHA

Gelibolu Maratonu 6'ncı kez koşuldu


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'da, 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu, 11 ülkeden 43'ü yabancı, 2 bini aşkın sporcuyla koşuldu. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gelibolu Tarihi Alanı'nı bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz" dedi.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu, 'Pes Etmeyenlerin İzinde' mottosu ile gerçekleşti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yıldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kademir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, protokol üyeleri ve 2 bini aşkın sporcu katıldı. 11 ülkeden 43 yabancı sporcunun da katıldığı maratonda, bedensel ve görme engelli vatandaşlar da koştu. Eceabat ilçesinden maratona katılan İpek Yılmaz ise, 1915 metre Saygı Koşusu'na, bebek arabasındaki 3,5 aylık oğlu Ayaz Alp ile birlikte katıldı.  
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Kilitbahir Köyü'nde bulunan Namazgah Tabyası'ndan startı verilen Uluslararası Gelibolu Maratonu, 10 kilometre, 25 kilometre ve 42 kilometre yanı sıra, 1915 metre Saygı Koşusu şeklinde 4 parkurda koşuldu. 
Uluslararası Gelibolu Maratonu'na İzmir'den katılan ve 10 kilometrede birinci olan Bedri Şimşek, "Zor bir parkurdu ama bu atmosferde koşmak heyecan vericiydi. Ben ilk defa koştum parkuru. Hava da, organizasyon da çok güzeldi. Buranın tarihi dokusunda koşarken yorulduğunuzu bile hissetmiyorsunuz" dedi. 
1915 metre Saygı Koşusu'na katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise, "Çok güzel bir havada 'Pes Etmeyenlerin İzinde' 1915 metre koştuk. Gelibolu Maratonu; sloganıyla, çağrısıyla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına yapılan bir koşu. Çok güzel bir hava var. Katılım da çok yüksekti. Tüm katılımcıları kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de, 1915 metre Saygı Koşusu'na katıldığını belirerek, "Bu kadar güzel bir ortamda bu kadar güzel bir koşu olurdu. Coğrafya çok güzel, hava çok güzel. Tematik parkur çok güzel. Tarihi mekânlar çok güzel siluet oluşturuyor. Çanakkale toprakları insana huzur ve güven veren müstesna topraklardır. Böyle anlamlı buluşmalarda insanların moralleri de güzel oluyor. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak, Gelibolu Tarihi Alanı'nı bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz" dedi.
Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda, 10 kilometre erkeklerde Bedri Şimşek birinci, Fatih Korkunç ikinci, Aytaç Çıdacı üçüncü oldu. Kadınlarda ise, Tuğçe Karakaya birinci, Sera Sayar ikinci, Bakiye Balcıoğulları üçüncü oldu.
25 kilometre erkeklerde birinciliği Ümit Er, ikinciliği Levent Kuva, üçüncülüğü Hasan Akyol, kadınlarda ise, birinciliği Gülşah Karasakal Öztaşkıran, ikinciliği Yasemin Hamamcı, üçüncülüğü de Esen Cıvlan elde etti.
Erkekler 42 kilometrede birinci Ergün Kızılaslan, ikinci Serhat Acar, üçüncü Selim Korkmaz, kadınlarda da birinci Gülşen Eser, ikinci Tonea Kabil, üçüncü de Süreyya Acar oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Gelibolu Maratonu'na katılan sporcularla röp.
Sporcuların maratona hazırlanmasında görüntü.
Maratonun startının verilmesinden görüntü.
Maratonda koşanlardan görüntü.
Bebek arabasındaki 3,5 aylık oğlu Ayaz Alp ile 1915 metre Saygı Koşusu'na katılan İpkek Yılmaz'dan görüntü.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile röp.
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile röp.
10 kilometre birincisi Bedri Şimşek ile röp.DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2021-09-26 14:00:02

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