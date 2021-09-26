Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 'M/V Levantes' isimli gemiyle çarpışan 'M/V Clipper Como' isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör refakatinde İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.

Marshall Adaları bayraklı 225 metre boyundaki 'M/V Levantes' isimli gemi, Rusya’dan Mısır’a buğday taşırken, yine Marshall Adaları bayraklı 190 metre boyundaki 'M/V Clıpper Como' gemi ile Fas’ın Jord Lastar Limanı’ndan Samsun’a fosfat taşıdığı esnada Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında 18 Eylül günü gece geç saatlerde çarpışmıştı.

'M/V Clipper Como' isimli gemi, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma sonucu kurtarıldı. M/V Clipper Como' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Gemi Kurtaran' isimli römorkör refakatinde, İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.

Gemi, ardından iskele (sol) tarafında oluşan hasarın onarımı için tersaneye gönderilecek.

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