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Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne kurtarıldı

DHA

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne kurtarıldı


ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı açıklarında yakıtı azalan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 'Hanse 388' isimli tekne, KIYEM-1 botuyla çekilerek, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı açıklarında 11 metre boyundaki 'Hanse 388' isimli teknenin yakıtı azalınca kaptanı saat 16.30'da, telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-1 botu tarafından yedeklenen tekne, 1 saati aşkın bir sürede çekilip Çanakkale Marina´ya yanaştırıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-09-28 18:28:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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