Lapseki Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

Yüklenici firma tarafından, 35 bin 525 metrekarelik alanda Lapseki Millet Bahçesi için yapım çalışmaları başlatılacak. Çocuk oyun alanları, etkinlik çayırı, otopark alanı, bisiklet ve yürüyüş yollarının olacağı millet bahçesinde 19 bin 268 metrekare yeşil alanda bin 212 ağaç olacak.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ihale sonrasında yaptığı açıklamada “Belediye olarak yapımına başladığımız 'Lampsakos'tan Lapseki'ye' sahil bandı projesi içerisinde 80 bin metrekare alanda Lapseki Gençlik Merkezi, Lapseki Belediyesi Kreşi, halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, seyir terası, kafeteryalar, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu alanla birleşecek olan Lapseki Millet Bahçesi bitki ve peyzajı ile Çanakkale ve Lapseki’ye yeni bir soluk getirecek. Yaptığımız projemizle sadece Lapseki’ye değil Çanakkale’ye de hizmet edeceğiz. 2022 yılında Lapseki, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de hizmete açılmasıyla birlikte çok farklı çok modern yaşanabilir bir kimliğe bürünecek. Projelerimizin gerçekleştirilmesinde sürekli bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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