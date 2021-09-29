Komşusunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

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Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de evinin balkonunda oturan Ali Ayran'ı (49) av tüfeğiyle vurarak öldüren komşusu Mehmet Şirin Batur (47) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan Ali Ayran, 26 Eylül Pazar günü, bir yakınının düğününe katılıp gece saatlerinde evine döndü. Bir süre sonra evinin balkonuna çıkıp oturan Ayran'a, yoldan geçen bir kişi av tüfeğiyle ateş etti. Küçükkuyu Belediyesi'nde çalışan Ali Ayran, hayatını kaybetti. Olayın ardından güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Küçükkuyu Karakol Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada, şüphelinin yan binada oturan komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edildi. İstanbul´a kaçan Batur, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Şirin Batur, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ

2021-09-29 15:54:14



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