Çanakkale'de 1733 şişe kaçak şarap ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1733 şişe kaçak şarap ele geçirilirken, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesinde usule aykırı olarak içki satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. H.G.'ye ait üretim tesisinde, satışa hazır 1733 şişe kaçak şarap ile 7 kapüşonu sökülmüş bandrol ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, H.G. hakkında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-09-30 10:19:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.