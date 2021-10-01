Necati'nin ölümüne neden olan sürücü, hayvana çarptığını sanmış



Mustafa SUİÇMEZ/ BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, elektrikli bisikletiyle seyir halindeki Necati Kaan Şahin'e (20), çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Şahin'in (24) yargılanmasına başlandı. Şahin, kazayla ilgili savunmasında, viyadük köprüsünde aracının sol ön tarafında bir şeyin gittiğini ve hayvan zannettiğini söyledi.

Biga'da, 11 Ağustos gecesi, 1.33 promil alkollü Mehmet Ali Şahin'in kullandığı 17 ACH 528 otomobil, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Necati Kaan Şahin'e çarptı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Necati Kaan Şahin'in, kazadan önce en büyük hayalini gerçekleştirip, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı belirtildi.

Evinin önünde bekçiler tarafından yakalanan Mehmet Ali Şahin ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazayla ilgili hazırlanan iddianame, Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma ise bugün görüldü. Hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Şahin duruşmaya, SEGBİS ile bağlandı. Şahin, verdiği ilk ifadesini mahkemede de tekrarlayarak, olay gecesi arkadaşıyla alkol aldıklarını, viyadük köprüsünün üzerinde aracının sol ön tarafında bir şeyin gittiğini gördüğünü, bunu da hayvan zannettiğini, çarptığını ve yoluna devam ettiğini söyledi.

KAZA YERİNDE KEŞİF YAPTIRILACAK

Mahkeme heyeti, sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledi. Heyet, sanık Mehmet Ali Şahin'in 15 Ekim günü saat 15.00'te kaza yerine götürülerek, keşif yaptırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Mustafa SUİÇMEZ

2021-10-01 14:33:26



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