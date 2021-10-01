Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5´i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik, 13-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14´ü serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda ise 200 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 12 gram esrar ve 77 adet ecstasy ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-10-01 18:24:56



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