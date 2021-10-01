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Bakan Pakdemirli: Geçen yıl tarımsal hasılamız, Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı

DHA

Bakan Pakdemirli: Geçen yıl tarımsal hasılamız, Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı


Mustafa SUİÇMEZAyhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açılış töreninde konuştu. Pakdemirli, "Tarım, bu yılın ilk altı ayında da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam etti. Su ve sulama alanında yaptığımız yatırımlar tarımsal hasılamıza pozitif yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tabii bu rekordaki en büyük katkı; sizin emeğiniz, alın terinizdir" dedi.
Biga ilçesinde bu yıl 130'a yakın firmanın katıldığı 1-3 Ekim tarihleri arasında 15'incisi düzenlenen Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı. Bakan Bekir Pakdemirli, fuar açılışı öncesinde Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ardından fuar alanına geçti. Törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fuar açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Biga'nın, modern tarımda yaptığı çalışmalar ile tarımın, ticaretin ve sanayinin birlikte var olduğu önemli tarım merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Osmanlı Sancağı olarak, yüzyıllar boyunca Biga Yarımadası'nın en önemli ticaret merkezi olan Biga'nın bu özelliğini tarihinden aldığını ifade eden Pakdemirli, "20. yüzyılın başlarında ülkemizin ilk fuarlarından biri olarak Biga´da açılan bölgesel ve mahalli nitelikteki sergilerde, bölgede imal edilen tarım ve sanayi ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapılmıştır. Biga tarihinden aldığı bu tecrübe ve bilgi birikimini günümüze kadar taşımıştır. Bu yıl 15´incisi düzenlenecek olan Biga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı, bu tecrübenin en somut örneği olarak tarım sektörüyle alakalı son gelişmeleri çiftçimizle, üreticimizle buluşturuyor. Tarımın daha çok teknolojiyle buluşturulmasına vesile olacak böylesine önemli bir fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, fuarın sektörümüze büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.
'SİZLERİN ALIN TERİ KARŞILIKSIZ KALMAYACAK'
Türkiye'nin coğrafi konum açısından büyük bir avantaja sahip olduğunun altını çizen Pakdemirli şunları söyledi:
"Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor. Ülkemiz, ekilen tarım alanı ve mera alanı dahil toplam tarım alanı bakımından dünyada 31´inci sırada. Buna rağmen tarımsal hasılada Avrupa´da birinci, dünyada ise ilk on içinde yer alıyoruz. Tabii, ülkemizin bu ticari konumunu değerlendirmek ve tarımsal üretimini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak verdiğimiz destekler ve yaptığımız altyapı yatırımları ile çiftçimizin her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında, hem destekleri hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uygulamaya başladık. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz. 2018 yılında üreticilerimize 'Siz ekin ve hasadınızı yapın, ürününüz elinizde kalmayacak' sözünü vermiştim. Ayrıca son zamanlardaki gündem ile ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği ve pandemi süreci gibi olaylar tarım ve gıda piyasalarını ciddi anlamda etkiledi. Başta gübre, yem ve enerji olmak üzere birçok emtiada dünya fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Çiftçi kardeşlerim, maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin, gönüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin. Çiftçimizin, yani sizlerin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleriniz maliyetlerinin üzerinde değer bulacak. Tarımsal destekler yanında, uyguladığımız alım fiyatları ile hamdolsun her zaman çiftçimizin yanında olduk. Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tabii bu makro gelişmelerin arkasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama anlayışının olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum."
'CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI'
Bugüne kadar tarımsal alanda verdikleri destek ve tarımsal altyapıyı güçlendirmek için yaptıkları yatırım ve çalışmalar sayesinde, tarım sektörünün son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini de aktaran Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:
"Tarım, bu yılın ilk altı ayında da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam etti. Su ve sulama alanında yaptığımız yatırımlar tarımsal hasılamıza pozitif yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl Tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tabii bu rekordaki en büyük katkı; sizin emeğiniz alın terinizdir. İklim değişikliği, pandemi ve diğer birçok küresel soruna rağmen, bitkisel üretimdeki artışlar, hayvancılıktaki gelişmeler bizleri sevindiriyor. Tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımız da inşallah geçen yılın üstüne çıkacak. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2021 yılı ilk 8 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 15 milyar dolar, dış ticaret fazlamız ise yaklaşık yüzde 80 artarak 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz tarımını bu seviyelere yükselten tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizler de üreticilerimizi, yeni Ar-Ge çalışmaları, inovasyon ve teknolojilerle buluşturmaya, gıda güvenliğimizi garanti altına almak için durdurak demeden çalışmaya devam edeceğiz. Tarım; her ülke için hayati öneme sahip olan ve dünyanın üzerinde en çok durduğu konuların başında geliyor."
'MİLLİ ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜNÜ SERİ ÜRETİME HAZIR HALE GETİRDİK'
Son 20 yıldır ülkedeki tarımının gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması için önemli destekler sağlayıp, yatırımlar yaparak Ar-Ge altyapısını güçlendirdiklerini kaydeden Pakdemirli sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün; Türkiye´nin, bulunduğu coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkesi olduğunu sizlere gururla söylemek istiyorum. Özellikle son 3 yılda yüzlerce yeniliği, çok sayıda teknolojiyi çiftçimizle buluşturduk ve ülkemiz tarımına kazandırdık. Türkiye´nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik. 105 beygir gücünde, 45 ila 55 dakika arası yüzde 100 şarj olabilen ve 8 kat daha az yakıt tüketimi ile çiftçilerimizin maliyetlerini yüzde 95 düşürecek olan elektrikli traktörümüzün inşallah seri üretimine önümüzdeki yılın Ocak ayında başlıyoruz. Önümüzdeki hafta lansmanını yapacağımız Elektronik Hayvan Takip Sistemimiz, yani diğer adıyla Elektronik Küpe ülkemizin milli sermaye ve milli Ar-Ge ile geliştirilen ilk hayvan takip sistemi. Sistem sayesinde; büyükbaş hayvanların takipleri, sanal karantina, kızgınlık dönemleri ve beslenme yapıları yakından takip edilecek. Böylece hayvancılıkta BİG DATA´ya ulaşmış olacağız. Yine bu çalışmalarımızın yanı sıra, E-tarım Portalı, Tarım Orman Akademisi, akıllı tarım uygulamaları, gezer sağım makinesi ve otonom ilaçlama makineleri gibi birçok teknolojiyi tarım ve hayvancılık sektörüyle buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemiz tarımına değer ve vizyon katmak için dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm imkanlarımızı seferber ederek, var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Açılış konuşmalarının ardından Bakan Pakdemirli, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Biga Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarının açılış kurdelesini kesti. Fuara destek veren firma sahiplerine teşekkür plaketlerini takdim etti. Ardından fuarda açılan stantları gezdi. Bakan Pakdemirli protokol üyeleriyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın stantını gezerek kendi isminin yer aldığı künefe tatlısını davetlilere ikram etti. Fuarda Çanakkale'nin yöresel lezzetlerini tattı. Pakdemirli, bir traktör firmasının stantını gezerek, traktöre binerek, protokol üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Fuar açılışının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Mustafa SUİÇMEZAyhan AKKAYA
2021-10-01 20:52:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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