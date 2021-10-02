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Bakan Pakdemirli Çanakkale’de damla sulamayla yetiştirilen çeltik hasadına katıldı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Suya bundan sonra artık mücevher gibi davranmamız lazım”

İHA

Bakan Pakdemirli Çanakkale’de damla sulamayla yetiştirilen çeltik hasadına katıldı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Suya bundan sonra artık mücevher gibi davranmamız lazım”

–Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale’nin Biga ilçesinde ‘Damlaya Damlaya Çeltik Olur’ projesi kapsamında yetiştirilen çeltik hasadına katıldı, biçerdöverle hasat yaptı.
Çanakkale’de 3 yıl boyunca deneme ekimleri yapılan ve başarı elde edilince bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan `Damlaya Damlaya Çeltik Olur´ projesi kapsamında, damla sulama sistemiyle çeltik üretimi gerçekleştirildi.
Biga ilçesi Karacaali köyüne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Damlaya Damlaya Çeltik Olur’ projesi kapsamında ekimi yapılan ve yetiştirilen çeltik hasadına katıldı. Bakan Pakdemirli, “Çeltik dünyada mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekimi ve dikimi yapılan ürünümüz. 500 milyon ton dünyada çeltik üretiliyor. Verimde de biz çok başarılı durumdayız. Türkiye’de çeltik üretimi 2002’de 360 bin ton iken şu anda 980 bin tona geldi. Yani 2.7 misli çeltikte üretimimiz arttı. Hala bir miktar çeltik için dışarıdan desteğe ihtiyacımız olmakla beraber çeltikte yüzde 85 yeterliliğe ulaştık. Bu sene bereketli bir yıl, 1 milyon tonun üzerinde çeltik üretimi bekliyoruz” dedi.
Çeltik üretimi konusunda Çanakkale’ye önem verildiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Çanakkale, Türkiye çeltiğinin yüzde 10’unu üretiyor ve ekim alanında da Türkiye’nin 4’üncü sırasında. Kuraklık ve iklim değişikliği ekseninde ister istemez artık suya göre bir üretim, suya göre bir planlama yapmamız lazım. Bu çalışma doğrultusunda da bugün hasadını yapacağımız damla sulu ekilmiş çeltiğin hasadını birlikte yapıyor olacağız. Damla sulamada yüzde 50 tasarruf var. Yani 1 dönümde ne kadar su harcıyorsanız yarısı kadar miktarla çeltik üretimini yapmak mümkün. Maliyeti yaklaşık olarak toprak işleme ve ekim işlemlerinde yüzde 60, işçilikte yüzde 70, tarla kirasında yüzde 30 olarak düşürdük. Toplam maliyette en azından yüzde 20 düşüyor. Bu son derece önemli. Yine çeltik üreticilerimizin bakanlık olarak her zaman yanındayız. Dekara toplan 86 lira mazot, gübre desteği ve ton başına da 100 lira prim desteği veriyoruz. Tabi ki Çanakkaleli üreticilerimize de 75 milyon lira prim ödemesi yaptık. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi kapsamında da buradaki 74 projeye 25 milyon lira hibe desteği verdik” diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Eylül’de çiftçimize memnuniyetle çeltik fiyatlarını açıklamıştı. Ton başına Baldo için yüzde 23 artışla 5 bin 500 lira, Osmancık içinde yine yüzde 25 artışla 4 bin 500 lira ve Luna içinde yüzde 25 artışla 4 bin lira olarak fiyatlar belirlenmişti. 13 Eylül itibariyle de Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımına başladı. Toprak Mahsulleri Ofisimiz çeltik üreticimizi, diğer üreticilerimizde olduğu gibi bugüne kadar yalnız bırakmadı. Bundan sonra da yalnız bırakmayacak. Kısaca bir tasarruftan bahsedecek olursak, göllendirerek sulamada bin 500 2 bin ton bir sezonda dekar başına harcanırken 800 ile 900 ton civarında damla sulamayla aynı üretimi yapmak mümkün. Su kullanımında yüzde 50’den fazla tasarruf var” dedi.
Suya artık mücevher gibi davranılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, “Suya bundan sonra artık mücevher gibi davranmamız lazım. Su bizim için çok kıymetli. Hepimiz için çok kıymetli. O yüzden bundan sonra artık çeltik üretimini yavaş yavaş tamamen damla sulamaya geçirmemiz lazım. Bu projenin başka bir faydası daha var. Sadece düz ve sulu arazilerde üretilmeyecek. Su kısıtı, çeltik ekim alanlarında arttırmaya hiçbir şekilde engel olmayacak. O anlamda kendi kendimize yeterliliğimizin sürdürülebilmesi için gelecek on yıllarda azalacak su miktarını hesaba katarsak, bu projenin önemini bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.
Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli biçerdöverin direksiyonuna geçerek damla sulama yöntem ile yetiştirilen çeltik tarlasında hasat gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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