'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' dalış turizmine açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' dalış turizmine açıldı

DHA

'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' dalış turizmine açıldı


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 106 yıl önce batan savaş gemileri, 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' ile turizme açıldı.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale´nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyacak. 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfedecek. 14 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşuyor.
Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı için Seddülbahir Kalesi´nde açılışı ve tanıtımı yapıldı. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Fransa Savunma Ateşesi Albay Philippe Boulogne, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Program, 'Çanakkale Destinasyon' filmiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
'ÇANAKKALE'MİZDE HER BATIĞIN BİR HİKAYESİ VAR'
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın en önemli dalış merkezi olacağına inandığımız Çanakkale dalış merkezinin Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'nı sizlerle hizmete açıyoruz. Çanakkale'de kara savaşlarının yanı sıra denizde de büyük bir savaş olmuştu, büyük bir mücadele olmuştu. İşte o büyük mücadelenin sonucunda aslında denizin altında büyük bir tarih yatıyordu. Bir hazine yatıyordu. O batıkları yani 14 ayrı dalış noktası 150 kilometrekarelik alanda bir su altı parkının oluştuğu güzel bir destinasyon ortaya çıkmış oldu. Çanakkale dalışın merkezi olmaya aday, en güzel dalış destinasyonlarından birisi olacaktır. Çünkü her dalış istasyonunda her dalış merkezinde tabii ki batıklar var değişik batıklar ama bizim Çanakkale'mizde her batığın bir hikayesi var. Her batığın her dalış noktasının insanlara hatırası var. Dolayısıyla buradaki bütün batığın bütün su altındaki envanterin insanlarımıza çok büyük hatıralar bırakacağını düşünüyoruz. Burası, Çanakkale Tarihi Alan hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası olacak" dedi.
Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in konuşmasının ardından program 'Gelibolu Tarihi Milli Parkı Tanıtım' filmiyle devam etti.
'BÜYÜK BİR BATIK ENVANTERİ VAR'
Tanıtım filminin ardından kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, burada Gelibolu Sualtı Tarihi Parkı ile turizme yeni bir ivme kazandırdıklarını belirterek, "Alan Başkanımızın, Kültür Bakanlığımızın öncülüğünde epeyden beri hayalini kurduğumuz şehrimizin sadece üstünün değil altının da müze olduğunu, kıymetli olduğunu gösteren çok farklı bir çalışmanın eşiğindeyiz. Büyük bir batık envanteri var. 1. Dünya Savaşından bu yana bildiğim kadarıyla kültürel dalış etkinliğin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. 1. Dünya Savaşının kültürel envanterini bizim önümüze sunacak dalış imkanı verecek çok farklı bir çalışmanın arifesindeyiz" diye konuştu.
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı tanıtımı ve açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise "106 yıl önce bu topraklarda büyük bir destan yazdık. Türk milletinin bağımsızlığına vatanına olan bağlılığını bunun için her türlü fedakarlığı yapacağını canından vazgeçeceğine bu topraklarda şahit oldu. Burada yaptığımız büyük mücadele ile büyük Türkiye'yi kurduk. Bizim, bu önemli olayların yaşandığı topraklara gerekli değerin verilmesi gerekli çalışmaların yapılması konusunda üzerimize büyük bir sorumluluk düşmekte. Çanakkale'nin bu konudaki potansiyeli çok yüksek olduğu için bunun dünyada tanıtılması ve pazarlanması da son derece önemli. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir ürünü ortaya koyarak su altı dalış merkezini açmış oluyoruz. Dolayısıyla Çanakkale tarih açısından, kültür açısından, dalış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip. Kış turizmi açısından da önemli ürünleri barındırıyor. Çanakkale'de kayak turizmi dışında Çanakkale'de turizm adına tarih adına ne istersek var burada. Yeter ki biz bunu çok güzel bir ürün haline getirelim. Dünyaya tanıtımını yapalım. Dünyanın her bir bölgesinden buraya akın akın gelecek. Ve bunun daha da gelişmesine ön ayak olacaktır" diye konuştu.
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı tanıtım ve açılış töreni, Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Venice Enseble' Grubu sahne gösterisiyle son buldu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-10-02 21:56:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı Çanakkale Zaferi’nin destansı batıkları, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile turizme açıldı
YEREL HABERLER Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme ...
Bakan Pakdemirli: Suya mücevher gibi davranmamız lazım
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Suya mücevher gibi davranmamız ...
Bakan Pakdemirli Çanakkale’de damla sulamayla yetiştirilen çeltik hasadına katıldı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Suya bundan sonra artık mücevher gibi davranmamız lazım”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Çanakkale’de damla sulamayla ...
Bakan Pakdemirli: Geçen yıl tarımsal hasılamız, Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Geçen yıl tarımsal hasılamız, ...
Bakan Pakdemirli: “Ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa’da 1., dünyada ise ilk 10 içinde yer alıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Ülkemiz, tarımsal hasılada ...
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor Süheyla Doğan: “Biz doğal ve arkeolojik sit alanının bozulmadan bırakılmasını, ıslah çalışmasının tarihi bozmadan yapılmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle ...
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu; top güllesi ve 123 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de tarihi eser operasyonu; top güllesi ve ...
Necati'nin ölümüne neden olan sürücü, hayvana çarptığını sanmış
YEREL HABERLER Necati'nin ölümüne neden olan sürücü, hayvana ...
Alkollü sürücünün ölüme sebebiyet verdiği kazada 9 yıla kadar hapsi isteniyor
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün ölüme sebebiyet verdiği kazada 9 ...
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor
YEREL HABERLER Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor
Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal ...
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada’da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Bozcaada’da kaçak içki operasyonu
Çanakkale’de ihracat ve ithalat arttı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ihracat ve ithalat arttı
Çanakkale'de 1733 şişe kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 1733 şişe kaçak şarap ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.