Rus askeri tankeri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Rus donanmasına ait ‘Vitse Admiral Paromov’ isimli askeri tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ‘Vitse Admiral Paromov isimli askeri tanker, saat 19.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi önünden Ege Denizi'ne doğru yol alan Rus askeri tankerine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları refakat etti.

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