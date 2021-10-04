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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga Tarım Fuarı’nda okçular ok attı

İHA

Biga Tarım Fuarı’nda okçular ok attı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bu yıl 15. Gerçekleştirilen ‘Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’ büyük ilgi gördü. Fuara katılan vatandaşlar, 3 gün boyunca Kütahya’dan gelen okçularla birlikte ok attılar.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açılışı yapılan 15. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, bu sene de büyük ilgi gördü. Kütahya’dan gelen okçular, 3 gün boyunca vatandaşlarla beraber ok attı. Geleneksel Türk kıyafetleri ve okçuluğunun tanıtımı yapan Abdil Alhan yaptığı açıklamada, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın daveti üzerine fuara katıldıklarını söyleyerek, "Gayemez, geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmak ve okçuluk düsturu gereği çevremizdeki insanlara yardım etmek. Fuarın başından bu yana farklı sosyal projeler yaptık. İnsanlara okçuluk ve tarihi konusunda bilgilendirmeler yaptık. Kültürümüzü tanıttık. Ok nedir, yay nedir, anlattık. Farklı oklarımız var bunların tanıtımlarını yaptık. İlk iki gün Kızılay ile ortak bir çalışma yaptık. Standımızda ücretli ok atışlarımız oluyor. Kızılay'a kan bağışı yapan vatandaşlarımızdan ok ücreti almadık. Geleneksel kıyafet giyerek fotoğraf çekilmek isteyenlerden gönüllerinden koptuğu kadar ücret alıyoruz. Bu ücretleri ihtiyaç sahiplerine aktarıyoruz. Veren el alan eli bilmeyecek. Kimse kimseye minnet duymayacak, borçlu kalmayacak. Düstur üzere çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

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