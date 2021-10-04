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Çanakkale'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı

DHA

Çanakkale'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde insan ticareti, fuhuş, fuhşa teşvik suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 5'i yabancı uyruklu, 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 11 cep telefonu, 15 sim kart, 2 bin 60 TL ve 3 bin 200 Özbekistan somu ele geçirildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-10-04 11:36:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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