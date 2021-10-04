Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Dereoba köyünden Etili köyüne 17 KC 416 plakalı özel aracıyla seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole uçan otomobilin sürücüsü B.P. yaralandı. Kavak ağaçlarına vurarak durabilen Şahin sürücüsü B.P. olay yerine gelen ambulans ile Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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