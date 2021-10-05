Biga Belediyesi’nin kış kursları başladı

Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Bilgi evlerindeki ücretsiz kış kurslarına kayıtlar başladı.

Covid19 pandemisi nedeniyle bir süredir ara verilen ücretsiz kış kursları kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Biga Belediyesi, 20212022 kış kursları kapsamında çocuğundan yetişkinine her yaş grubuna hitap eden 32 farklı ücretsiz kurs açtı. 11 Ekim 2021 tarihinde başlayacak kurslar Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere Ada Bilgi Evi, Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi ve Şirintepe Bilgi Evi’nde sportif, eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikler sunuyor.

Biga Belediyesi bünyesindeki kurslarda her zaman daha faal bir dönem hedeflediklerini söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları kursları yeniden çocuklar ve vatandaşlarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Erdoğan, onlarca kategoride ve kapsayıcı olarak başlayan ücretsiz kursların pandemi kurallarına riayet edilerek etkili ve verimli bir şekilde süreceğini, vatandaşların isteklerine göre kurs sayısının artacağını belirtti.

Kurslardan yaş grubuna uygun olarak dilediğine katılmak isteyen çocuklar ve vatandaşlar Atatürk Kültür Merkezi ve bilgi evlerine başvuruda bulunabiliyor.

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