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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknenin yarı boyunda köpek balığı avladı

İHA

Teknenin yarı boyunda köpek balığı avladı

Çanakkale’de sinarit avına çıkan amatör balıkçının oltasına 2,5 metre boyunda camgöz köpek balığı vurdu. O anlar başka bir amatör balıkçının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çanakkale’de 6 metrelik teknesiyle sinarit avına çıkan amatör balıkçı Hasan Karakaş (43) geçtiğimiz pazar günü boğaza açıldı. Oltasının ucuna kalamar bağlayarak boğazın serin sularına bırakan Karakaş, bir müddet bekledikten sonra güçlü bir hayvanın oltasına asıldığını fark etti. Güçlükle oltasını çeken Karakaş, oltasına vuranın camgöz cinsi köpek balığı olduğunu gördü.
2,5 metrelik camgöz cinsi köpek balığını gören çevredeki diğer amatör balıkçılar o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Karakaş, köpek balığını tutmak yerine oltanın ucunu keserek denize bıraktı.

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