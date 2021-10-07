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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Boğazı’nda 15 bin lüfer yakaladılar

İHA

Çanakkale Boğazı’nda 15 bin lüfer yakaladılar

Çanakkale Boğazı’nda balık avına çıkan balıkçı Mehmet Kul, yunusların önüne kattığı balık sürüsünü görünce 15 bin lüferle geri döndü.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Aksaz Köyü Limanı’ndan avlanmak için 4 tayfasıyla birlikte dün 11 metrelik ‘Mercan2’ teknesiyle denize açılan balıkçı Mehmet Kul (46) Şahmelek açıklarında yunus balıklarını gördü. Yunusların lüfer balıklarını önüne katarak ilerlediğini gören teknenin kaptanı Mehmet Kul, ağları balıkların geçiş yönüne atılması talimatını verdi.
Bir süre sonra ağları makara yardımıyla tekneye alan tayfa gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hemen hemen tüm gözleri lüferle dolan ağlar, güçlükle tekneye çekilebildi. Ağır yük alan tekne batma riskine karşı hız keserek tekrar Aksa Limanı’na yanaştı. Ağzına kadar lüfer dolu tekneyi gören vatandaşlar, o anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Çanakkale’de 30 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Kul, balıkları ağlardan temizlemenin 12 saat sürdüğünü belirterek, “Köyden arkadaşlar da bize yardım etti. Parasız olarak dağıttığımız balıklar hariç, ağlardan 15 bin adet lüfer çıktı. Limana gelen vatandaşlara balıkların bir kısmını kilosunu 50 liradan sattık, bir kısmını da toptan sattık” diye konuştu.

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