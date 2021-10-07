Gökçeada Belediye Meclisi'nden, Yıldız Koy'da 'yapılaşma' için kritik karar



Mustafa SUİÇMEZ/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy, Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 1/1000'lik imar planı, Gökçeada Belediye Meclisi'nde İYİ Partili üyelerin oyuyla kabul edildi. Meclis kararı, Koruma Kurulu'ndan da geçerse, Yıldız Koy imara açılmış olacak. Meclis'te plana ret oyu veren CHP'li üyeler ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanırken, İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin, "Amacımız, oradaki yapı yoğunluğunu azaltmak, projeksiyon nüfusu düşürmek ve mevcut emsallerle orada mevcut ekosisteme zarar vermeden insanların çok daha nezih bir ortamda yaşayabilecekleri lokasyon yaratmaktı" dedi.

Gökçeada'da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy, imara açılıyor. İlk olarak 2010 yılında imar süreci başlayan Yıldız Koy için 2015 yılında 100 binlik plan onaylandı. Geçen 4 Ekim tarihinde Gökçeada Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada ise Yıldız Koy için 1/1000'lik plan oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada; CHP'li 2 üye ret oyu verirken, İYİ Partili 4 üye ise kabul oyu verdi. AK Parti'li 3 üyeden oylamaya katılan 1 üye de çekimser oy kullandı. Meclis kararı, ilerleyen günlerde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından görüşülecek. Planın uygun bulunması halinde, bakirliği ve sualtı canlı çeşitliliğiyle bilinen koyda yapılaşmanın önü açılacak.

'BURASI 2'NCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI'

Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, Gökçeada'nın 297 kilometrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük adası olduğunu belirterek, "Gökçeada, Kuzey Ege'de milli politikalarımızı devam ettirmek adına ve aynı zamanda bacasız sanayi olan turizmi de kalkındırmak adına çok ciddi bir şekilde projeksiyon koyacağımız bir alan. Bu konuyla alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale 1/100.000 çevre düzeni planını yaparken, bütün projeksiyonları ortaya koyarak, bir planı 2015 yılında onaylamış bulunmakta. Mevcut bahse konu alanla, lokasyonla alakalı olarak çevre düzeni planımızda belirtildiği üzere orası konut gelişim alanı. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk çerçevesinde biz ülkemizin genel milli politikalarını yaşadığımız lokasyonda devam ettirebilmek adına, devletin çıkartmış olduğu yasalar, planlamalar ve aynı zamanda yönetmelikler düzeyinde devam ettirmemiz gerekiyor. Belediye Meclisi'nden geçirdiğimiz konu şudur. 1/5000'lik planlara esas revizyon yaparak oradaki yapı yoğunluğunu azaltmak, projeksiyon nüfusu düşürmek ve mevcut emsallerle orada mevcut ekosisteme zarar vermeden insanların çok daha nezih bir ortamda yaşayabilecekleri lokasyon yaratmaktı. Burası 2'nci derece arkeolojik sit alanı. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, 1000'lik uygulama imar planlarını onaylama aşamasındayken, biz buranın mevcut lokasyonunun önemini ve ehemmiyetini bilerek, oradaki yapılaşma yoğunluğuyla birlikte nüfus projeksiyonunu da göz önünde bulundurarak emsali tamamen minimize ettik. Günübirlik tesis alanlarında kıyı kanuna bağlı kalmak koşuluyla maksimum yüzde 20 olan emsali yüzde 5'e çektik. Aynı zamanda konut alanlarında ifraz koşullarını 1000 metrekareye indirip, bu 1000 metrekaredeki toplam emsali yüzde 20'ye düşürerek, yapılaşma ve nüfus projeksiyonu minimize ederek, oradaki ekosistemi ve mevcut yaşam koşullarını en iyi hale getirdik" dedi.

'ÇOCUKLUĞUM ORADA GEÇTİ'

Yıldız Koy ile ilgili olarak kendilerine yöneltilen eleştirilere de cevap veren Başkan Çetin, "Ben de böyle güzel koyların imara açılmasına çok sıcak bakmıyorum. Ama burası hukuk devleti ise burası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış çevre düzeni planına göre konut gelişim alanıysa, bende Belediye Başkanı olmakla birlikte Ünal Çetin olarak kamu görevlisiyim. Kamu görevlisi olarak hukukun ve kanunun gereğini yapmakla görevliyim ve ben onu yapıyorum. Bunu yaparken de o lokasyonun önemini bilen birisi olarak, çocukluğum orada geçti. Orada en iyi koşullarda, en az yapı yoğunluğuyla, en projeksiyon nüfusa indirerek, orada insanların sağlıklı hizmet alabilecekleri, aynı zamanda da Gökçeada'mıza turizm maksadıyla gelen insanların gerçekten sağlıklı hizmet alabilecekleri bir lokasyon yaratmak bizim hedefimizdi" diye konuştu.

CHP, KARARI YARGIYA TAŞIYACAK

CHP Gökçeada Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu üyesi Ahmet Aydın, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Sualtı Milli Parkı olması nedeniyle de Yıldız Koy'un sadece Gökçeada için değil, Türkiye için dünyada çok özellikli bir alan olduğunu ifade eden Aydın, "Sualtı florası açısından çok zengin bir yer. Aynı zamanda bu yapılaşmaya açılmak istenen bölge 2'nci derece arkeolojik sit bölgesi. Buranın yapılaşmaya açılması çok yanlış. Yıldız Koy göz bebeği durumundadır. Burada hiçbir yapılaşma olmaması gerekli. Şu andaki başkan ve meclis aslında emsallerde iyileştirme yaptı. Yüzde 4045´lerde olan emsalleri yüzde 20´lere kadar çekti. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim grubumuz için yeterli değil. Biz kesinlikle burada hiçbir yapılaşmanın olmamasını istiyoruz. Bu konu meclisin sorunu değil, bu 2010 yılına dayanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın burayı imara açmasının sorunu. Sorunun da oradan çözülmesini umuyoruz. Bu kararımız Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gidecek. Kurulun vereceği karar çok önemli. Umarım onaylanmaz. Konuyu yargıya taşımayı düşünüyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Mustafa SUİÇMEZ

2021-10-07 19:10:24



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