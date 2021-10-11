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Çanakkale’de lüferin fiyatı arttı Denizlerin prensi lüfer, Çanakkale’de 80 liradan 120 liraya çıktı

İHA

Çanakkale’de lüferin fiyatı arttı Denizlerin prensi lüfer, Çanakkale’de 80 liradan 120 liraya çıktı

Çanakkale’de, denizlerde 1 Eylül itibarıyla kalkan av yasağının ardından tezgahlarda bolluk yaşanırken, denizlerin prensi olarak adlandırılan lüferin kilosu 80 liradan, 120 liraya çıktı. Balıkçılar bu durumu birkaç gündür esen poyraz rüzgarına bağlıyor.
Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık sektörü müsilaj nedeniyle zor günler geçirmişti. 1 Eylül itibarıyla denizlerde kalkan av yasağının ardından tezgahlarda hareketlilik başladı. Balıktaki bolluk fiyatlara da yansımış, lüferin kilo fiyatı 80 liralara düşmüştü. Birkaç gündür esen poyraz rüzgarı nedeniyle balıkçılar avlanmaya çıkamayınca lüferin kilosu 120 liraya çıktı.
Çanakkale’de 20 yıldır balıkçı Hasan Doğuş Tunç, “2 gün önce 80 liraya sattığımız lüferin fiyatı 120 lira oldu. Bu durum balığın çıkış miktarına bağlı bir durum. Arz talep meselesi. Balık ne kadar bol miktarda çıkıyorsa fiyatı o kadar ucuz oluyor. Ne kadar az miktarda çıkarsa doğal olarak fiyatı o kadar yüksek oluyor. Yaklaşık son 12 yılın en bol lüfer sezonu yaşandı bu sene. 1 aydan beri de lüfer bolluğu yaşadık. Haliyle lüferin mevsimi Eylül, Ekim ve Kasım aylarıdır. Şuan da bir boşluk verdi diye düşünüyoruz ama ilerleyen günlerde 120 liranın altına düşme ihtimali yüksek. Önümüzdeki sert geçen rüzgarlardan sonra havaların düzelmesiyle beraber 80 ile 100 lira arasına düşeceğine inanıyoruz. Bunun yanında 120 liradan 150 liraya da çıkabilir. Denizin garantisi yok. Palamudun boyu arttı, fiyatı da orta bantta” dedi.
Kentte yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı ise “Hava biraz estiği için lüfer 23 günden beri az geldi ama biz fiyatların birkaç gün içerisinde yeniden 8085 lira bandına düşeceğine inanıyoruz. Palamutlarda güzel, irileşti. Bir tanesi 850 900 gram geliyor. Tezgahlarda bolluk var. Genel olarak her şey pahalı ama gene de balığa rağbet var” diye konuştu.
Balıkhanedeki mevcut balık fiyatları şöyle; lüfer 120, palamut 45, istavrit 35, sardalya 30, hamsi 40, çipura 60 ve levrek 75 liradan alıcı buluyor.

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