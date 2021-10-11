Başkan Öz sanayi esnafını ziyaret etti

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, haftaya sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek başladı.

Her fırsatta Çan halkı ile birlikte olan Belediye Başkanı Bülent Öz, yerinde çözüm anlayışı ile sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi. Öz, “Esnafımızın taleplerini dinlemeye ve sohbetlerine dahil olmaya devam ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Kadir Deveci ile birlikte haftanın ilk günü esnafa hayırlı ve bereketli günler diledik. Esnaf ziyaretlerimiz ile halkın içinde ve halk ile yan yana olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.