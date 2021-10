Çanakkale açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında can salı içerisinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 11 Ekim Pazartesi günü saat 15.35 sıralarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen can salı durdurularak kontrol edildi. Can salı içerisinde yapılan aramada 14 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.