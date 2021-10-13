Kayıp çiftçi için arama çalışması başlatıldı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kaybolan çiftçi Mehmet Emin Şahin (67) için arama çalışması başlatıldı.

Lapseki ilçesi Hacıgelen köyünde yaşayan Mehmet Emin Şahin dün eve dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Mehmet Emin Şahin'in son görüldüğü Koru Mahallesi ve çevresinde, arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasına köylüler de destek veriyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-10-13 10:46:25



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