Gökçeada'da, bağ evinde 1355 litre sahte şarap ele geçirildi

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, bağ evine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 1355 litre sahte şarap ile 4 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada'daki bağ evinde şarap üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Bağ evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1355 litre sahte kırmızı şarap, 4 litre sahte rakı, 1 elektrikli üzüm sıkma makinesi, 1 üzüm pres makinesi, 1 tıpa makinesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. hakkında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-10-14 09:24:50



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