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Başkan Erdoğan: “Biga’mızın sorunlarını istişareyle çözüyoruz”

İHA

Başkan Erdoğan: “Biga’mızın sorunlarını istişareyle çözüyoruz”

Çanakkale’nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Cumhuriyet Mahallesi’nde güne başlayıp, esnaf ve vatandaşlarla kahvaltı yaptı.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile vatandaş ve esnafla kahvaltıda bir araya geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmail Göven, Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci ile birim müdürlerinin eşlik ettiği kahvaltı programında vatandaşlarla ve bölgedeki esnafla bir araya gelen Başkan Erdoğan, talep ve önerileri dinleyerek hem Biga Belediyesi’nin proje ve çalışmalarını anlattı hem de fikir alışverişinde bulundu.
Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Erdoğan, “Bugün güne Çiçeklidede mahallemizi ziyaretimiz ile başladık. Simidimizi paylaşıp, sıcak çayımızı yudumlayarak esnaf ve vatandaşlarımızla dertleştik. Elbette ki son iki yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen korona virüs vakası vatandaşlarımızla yakından bir araya gelmemize, birbirimize dokunmamıza engel olmasına rağmen halkımızı dinlemeyi hiç ihmal etmedik. Ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesiyle Biga’mızın sorunlarını hep istişareyle çözmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerine göre çalışma ve projelerimizi şekillendiriyoruz. Derdimiz, halkımızı ve esnafımızı dinlemek her zaman onların yanında olmaktır. Güzel sohbetleri için tüm mahalle halkımıza ve esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Erdoğan, kahvaltı programının ardından vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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