Çanakkale Boğazı'nda makine arızası veren gemi demirletildi

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası veren dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait botla güvenli bir şekilde demirletildi.

Trieste Limanı'ndan Tekirdağ'a seyir halindeyken Nara Burnu'nu dönen 160 metre boyundaki 'HC Jana Rosa'isimli dökme yük gemisi makine arızası verdi. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma15've 'Kurtarma16'römorkörleri sevk edildi. Botlarla yedeklenen gemi, Lapseki ilçesi Şevketiye açıklarına güvenli bir şekilde demirletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.