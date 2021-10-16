NATO savaş gemileri Çanakkale’de

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Kuzey Atlantik Antlaşması ÖrgütüNATO’ya bağlı 5 savaş gemisi, Saros Körfezi’nde yapılacak Nusret2021 Tatbikatına katılmak üzere Çanakkale’ye geldi.

Ege Denizi’nden bugün saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan NATO üyesi; Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait M260 borda numaralı ‘TCG Edincik’, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait P42 borda numaralı 'Rayo', İtalya Donanması’na ait 5559 borda numaralı ‘ITS Viareggio’ isimli savaş gemisi, İspanya Donamasına ait M31 borda numaralı ‘ESPS Segura’ ve Yunanistan Donanması’na ait M61 borda numaralı ‘HS Evropi’ isimli savaş gemileri saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti. Nara Burnu açıklarında demirleyen NATO’ya bağlı savaş gemileri, 1828 Ekim 2021 tarihleri arasında Çanakkale ve Saros Körfezi’nde icra edilecek Nusret2021 Tatbikatına katılacak.

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