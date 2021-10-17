Karacaova mübadilleri, Gelibolu´da buluştu 



Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) İZMİR ve ilçelerinde yaşayan Yunanistan Karacaova mübadili 70 kişi, kültürlerini yaşatmak için Çanakkale´nin Gelibolu ilçesindeki hemşehrileriyle buluştu.

Yunanistan Karacaova mübadilleri, kimlik ve kültürlerini yeni kuşaklara aktarmak için Gelibolu ilçesinin Yeniköy ve Değirmendüzü köylerinde yaşayan hemşehrileriyle bir araya geldi. İlçedeki Bayraklı Baba Türbesi´ni ziyaret eden Karacaovalılar, Yeniköy ve Değirmendüzü köylerinde hemşehrileri tarafından davul-zurna eşliğinde ve kurulan metrelerce uzunluktaki sofralarla karşılandı. İzmir ve ilçelerinden gelen Karacaovalı mübadillerinin Yeniköy´deki ziyaretlerine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar da katıldı. Başkan Özacar, Karacaova mübadillerine, "Sizleri burada görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kimlik ve kültürlerinizin yeni kuşaklar tarafından da bilinmesi için bir araya gelmeniz çok güzel. Mübadele döneminde gelmiş bir ailenin ferdi olarak sizleri karşılamaktan ve birlikte olmaktan çok mutluyum" dedi.

Karacaova mübadilleri adına konuşan Hüseyin Ayyılmaz, "Kimlik ve kültürlerimizin eski kuşaklar tarafından unutulmamasını istiyoruz. Yeni kuşaklara da tanıtmak ve öğretmek amacıyla bu ziyaretleri yapıyoruz. Kendi insanlarımızın arasında bulunmaktan biz de mutluluk duyuyoruz. Pandemiden kaynaklı 2 yıllık hasrete son vermek, özlemleri gidermek ve yeni dostlar edinmek için yine yollara düştük" dedi. Konuşmaların ardından birbirleriyle kaynaşan gruplar, davul-zurna eşliğinde oynayıp, halay çekti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2021-10-17 13:15:30



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