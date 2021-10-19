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Çanakkale domatesi son turfanda hasadında üreticiyi güldürdü

DHA

Çanakkale domatesi son turfanda hasadında üreticiyi güldürdü


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKİYE'de kendine has kokusu, rengi ve lezzetiyle meşhur Çanakkale domatesi, son turfanda hasadında üreticisini sevindirdi. İlk turfanda sonrası toptan 80 kuruşa alıcı bulan domatesin fiyatı, 4 liraya kadar çıktı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya "Şimdi 4 liraya sattığımız domatesi, özellikle metropol kentlerde tüketicinin 15 liraya kadar fiyatla alarak yediğini duyuyoruz" dedi.
Kendine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkat çeken Çanakkale domatesinin fideleri, mayısın başında toprakla buluştu. Domatesler, Temmuz ayının son günlerinde ilk turfanda hasat edildi. Ancak tarlada kilosu 80 kuruştan alınan Çanakkale domatesi üreticisini memnun etmedi. Bugünlerde ise son turfanda hasadı yapılan Çanakkale domatesi, toptan 3,54 lira arasında fiyattan alıcı bulunca üreticiyi sevindirdi.
KUMKALE'DE KOMİSYONCULARA SATILIYOR
İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen komisyoncular, Çanakkale domatesinin yetiştiği eski adı Batak Ovası olan Kumkale Ovası'nı mesken edindi. Kumkale, Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köylerindeki üreticiler, işçilerin hasadını yaptığı domatesi traktörlerle köy meydanlarına getiriyor. Komisyoncular tarafından alınan domatesler, kamyonlara yüklenerek büyük kentlere götürülüyor.
'FİYATLAR İYİ, MEMNUNUZ'
Çıplak köyünde arazisinde domates üreten emekli öğretmen Önder Girgin, Kazdağları'ndan gelen rüzgar ve deniz havasıyla Çanakkale domatesinin ayrı bir lezzet ve aroma kazandığını söyledi. Son turfanda hasadına eylül ayının ilk haftalarında başladıklarını ve kırağı düşünceye kadar domates toplamaya devam ettiklerini belirten Girgin, "Domates hasadına başladığımızda fiyatlar 80 kuruştu. 1 lira, 1 lira 20 kuruş, 1 lira 30 kuruş ile devam etti. Şu anda fiyatlar iyi, memnunuz. Tarlada domates fiyatlarımız 3,5 lira ile 4 lira arasında. Günde 3,5 ila 4 ton arasında domates topluyoruz. Topladığımız bu domatesler İstanbul, İzmir, Bursa ve Trakya bölgesindeki illere gidiyor" dedi.
Önder Girgin'e ait bahçede yevmiye ile çalışan Hanife Uyar (70) ise "Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyü domatesi denildiğinde, çok beğeniliyor. Kırağı düşünceye kadar domates topluyoruz. Şu anda domates para etmeye başladı. Fiyatlar şu anda iyi ve memnunuz" diye konuştu.
'EN LEZZETLİ DÖNEMİNDEYİZ'
Hastalıklar ile mücadelede başarılı olunduğu için Çanakkale'de yılda 500 bin ile 700 bin ton arasında ürün yetiştiğini ifade eden Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Aralık ayının ortalarına kadar Çanakkale domatesi, tarladan sofralarımıza gelir. Çanakkale domatesinin en lezzetli olduğu dönemdeyiz. Şu anda havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Gündüz ile gece sıcaklıkları arasında farklılıklar oluşmaya başladı. Şu anda Çanakkale domatesinin asıl Çanakkale domatesi olduğu dönemlerdeyiz. Tüketicilerimizin özellikle bu dönemlerde Çanakkale domatesini sofralarına getirmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Çanakkale'nin tamamında yılda yaklaşık 80 bin ile 100 bin dönüm arasında bir dikim olur. Bunun yüzde 30'u salçalık dediğimiz, yüzde 70'i ise sofralık dediğimiz domates çeşididir" dedi.
'MAKAS İYİCE AÇILMIŞ'
İlk Çanakkale domatesi hasadında fiyatın 80 kuruş olduğunu hatırlatan Kaya, şöyle devam etti:
"Aslında sezonu 2 liradan açtık ama domates fiyatı birden 70-80 kuruşlara geriledi. Belli aralıklarla fiyatı çıkan domatesimiz şu anda 3,5-4 lira fiyatla tarlalardan alınıyor. Verim noktasında sıkıntısı olmayan ve hastalıklarla mücadele noktasında başarılı olan üreticimizi memnun ediyor. Ama tarlalardan çıktığı ile son tüketicinin aldığı fiyata bakarsak, makas iyice açılmış. Şimdi 4 liraya sattığımız domatesi, özellikle metropol kentlerde tüketicinin 15 liraya kadar fiyatla alarak yediğini duyuyoruz. Bu durum, bizim için üzüntü vericidir. Bunun tarladan çıktığı fiyat belli. Son tüketicinin bu domatese daha uygun fiyatlarla ulaşabiliyor olması aslında bizim en büyük temennimizdir. Çünkü üretim yaptığımız bütün ürünlere, bütün gelir gruplarına sahip tüketicilerin her an ulaşabiliyor olmasını arzu ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-10-19 10:09:13

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