Çanakkale´deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, ekim ayında 26 operasyon düzenledi. Haklarında yasal işlem yapılan 38 kişiden 4´ü, mahkemece tutuklandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 1-17 Ekim'de gerçekleştirilen 26 operasyonda, 38 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı. Şüphelilerden 34'ü serbest bırakıldı, 4 kişi ise mahkemece tutuklandı. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli de ekipler tarafından yakalanıp işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 824 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 65 gram bonzai, 2 gram eroin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi ve tüm maddelere el koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez
2021-10-19 10:35:16
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