Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 117 Ekim tarihleri arasında şehir merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 26 farklı operasyon yaptı. 38 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli de ekipler tarafından yakalanıp işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 824 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 65 gram bonzai, 2 gram eroin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi ve bütün maddelere el koyuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.