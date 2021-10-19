Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Binlerce ortak var! İBB'nin yeni taksi planı ne?

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 117 Ekim tarihleri arasında şehir merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 26 farklı operasyon yaptı. 38 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli de ekipler tarafından yakalanıp işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 824 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 65 gram bonzai, 2 gram eroin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi ve bütün maddelere el koyuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.