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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusret-2021 Davet Tatbikatı Çanakkale’de başladı

İHA

Çanakkale Saroz Körfez'inde 1828 Ekim tarihleri arasında Nusret2021 Davet Tatbikatı yapılacak.

Nusret-2021 Davet Tatbikatı Çanakkale’de başladı

Çanakkale Saroz Körfez’inde 1828 Ekim tarihleri arasında Nusret2021 Davet Tatbikatı yapılacak.
Tatbikatın basın brifingi Çanakkale Deniz Müzesinde gerçekleştirildi. Tatbikata, Deniz Kuvvetlerinden 6 mayın avlama gemisi, komuta kontrol gemisi, bir adet korvet, 2 adet karakol botu, bir helikopter, bir SAS (Su Altı Savunma Timi), bir adet hafif otonom su altı aracı, Hava Kuvvetlerinden 4 adet F16, bir adet C130 uçağı ve iki adet Sahil Güvenlik Botu tatbikata katılacak. Ayrıca NATO unsurları kapsamında İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan mayın avlama gemileri tatbikatta yerini alacak. Öte yandan Belçika, Romanya ve Pakistan’da da özel görev timleri katılacak. Bunun yanında tatbikata Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Tanzanya, Umman, Bulgaristan ve Pakistan’dan gözlemci subaylar katılıyor.
Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Refik Temel Tezcan basına bilgi verdi. Tuğamiral Tezcan, “Nusret 2021 Davet Tatbikatı1828 Ekim tarihleri arasında mayın harbi planlama ve kıymetlendirme konularında eğitimler icra ederek Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Saroz Körfezinde icra edilecektir. Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımın tatbikatı karşılıklı işbirliği ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısını ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir" dedi.
Tezcan, tatbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi 78 Mart 1915 tarihlerinde Çanakkale Boğazı’na 26 mayın dökerek Birinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirdiğini ifade ederek, “Tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 unsurlarından İspanya’ya ait bir komuta kontrol gemisi ile, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’den 4 mayın avlama gemisi, Belçika, Pakistan, Romanya ve NATO’dan 4 patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi ve hafif otonom su altı aracı timi iştirak edecektir” dedi.

"Mayınlar hala savaşlarda etkili silahlar"
Brifingin ardından soruları cevaplayan Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Refik Temel Tezcan, mayınların hâlâ savaşlarda etkili olduğunu vurgulayarak, "Mayınlar çok etkili bir silahtır. Bir mayın bile büyük bir gemiyi etkisiz hale getirecek kadar güçlüdür. Önemli olan mayının nereye döküldüğü, ne tipte bir mayın olduğu hususları burada devre giriyor. Mayınlar etkilidir. Bu nedenle de tüm ülkeler bu mayın silahına yatırımlarını sürdürmektedir. Bu kadar unsur hem mayına yönelik faaliyetleri hem de mayın karşı tedbirlerine yönelik faaliyetleri icra etmektedir. Bu nedenlerden dolayı icra etmektedir. Dolayısıyla mayın hala silah olma önemini hala korumaktadır" ifadelerini kullandı.
"Denizlerde mayın var mı" sorusunu yanıtlayan Tezcan, "Bunların çoğunun yeri bilinmektedir. Çoğunluğu dipte bulunmaktadır. Tabii bunlar aradan 100 yıl geçtiği için etkilerini kaybetmiş olduklarını değerlendiriyoruz. Şuana kadar da hiç kimseye zarar vermemiştir. Bu mayınların yerleri denizcilere ilanlarla belirtilir. Biz tespit olması durumunda mayınlar hakkında incelemeler yapmaktayız. Ama şuana kadar kimseye zararı olmamıştır" şeklinde konuştu.
Brifingin ardından Nusret Mayıs Gemisi önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Program öğleden sonra sanayi firmalarının sergi ve sunumlarının ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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