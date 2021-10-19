Yerli ve milli deniz silah ve savunma sistemleri sergilendi Nusret-2021 Davet Tatbikatında savunma sanayi firmaları sergisi açıldı

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Çanakkale’de icra edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Nusret2021 Davet Tatbikatı dahilinde düzenlenen savunma sanayi firmaları sergisi açıldı.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Askeri Limanı, Nara kalesinde gerçekleştirilen savunma sanayi sergisine 18 firma katıldı. Fuarda yerli ve milli olarak üretilen ve mavi vatan savunmasında kullanılan yeni sistemler katılımcılara anlatıldı. Savunma sanayi sergisine İspanya, İtalya, Belçika, Pakistan, Romanya, Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Tanzanya, Umman, ve Bulgaristan’dan katılımcı subaylar büyük ilgi gösterdi. Uluslararası katılımcılar yerli ve milli sistem ve silahlara büyük ilgi gösterdiler.

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