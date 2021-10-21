Şantiyeden 1547 metre kablo çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki şantiye sahasından 1547 metre bakır kablo çalan 3 kişi, JASAT tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, 12 Ekim'de Otoyol Bakım İşletme Merkezi Şantiye Sahası'nda 3 kişi, 1547 metre bakır kablo çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit edip yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez
2021-10-21 15:54:12
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