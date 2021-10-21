Şantiyeden 1547 metre kablo çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki şantiye sahasından 1547 metre bakır kablo çalan 3 kişi, JASAT tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, 12 Ekim'de Otoyol Bakım İşletme Merkezi Şantiye Sahası'nda 3 kişi, 1547 metre bakır kablo çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit edip yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-10-21 15:54:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.